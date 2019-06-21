رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من وجهاء عجلون

وطنا اليوم-عمان:التقى وفدا من وجهاء وأبناء محافظة عجلون، الخميس، رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي.

وقدم الوجهاء وابناء المحافظة عرضا لعدد من قضايا وهموم عجلون وضرورة إيجاد حلول سريعة لها.

كما عبر عدد من أهالي عجلون عن إستيائهم من التهميش الذي تعاني منه المحافظة بسبب تجاهل الحكومات المتعاقبة لمطالب المحافظة التي قالوا إنها عادلة ومنصفة، مؤكدين أن هذا التهميش أصبح يشكل مصدر قلق والشعور بعدم العدالة والإنصاف.

وتطرق الحضور الى عدد من القضايا الخدمية التي تواجه المحافظة وخاصة في مجال الصحة والتعليم ومشكلة المياه ونقص الخدمات في بعض بلدات وقرى عجلون المختلفة وحاجتها الى الطريق الدائري وحل مشكلة وسط عجلون والأبنية المتهالكة في كلية عجلون وقضايا الفقر والبطالة وعدد من القضايا الملحة الأخرى .