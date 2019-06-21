 وطنا نيوز -رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من وجهاء عجلون
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من وجهاء عجلون
التاريخ : 21-06-2019 09:57:18 المشاهدات: 1213

وطنا اليوم-عمان:التقى وفدا من وجهاء وأبناء محافظة عجلون، الخميس، رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي.

وقدم الوجهاء وابناء المحافظة عرضا لعدد من قضايا وهموم عجلون وضرورة إيجاد حلول سريعة لها.

كما عبر عدد من أهالي عجلون عن إستيائهم من التهميش الذي تعاني منه المحافظة بسبب تجاهل الحكومات المتعاقبة لمطالب المحافظة التي قالوا إنها عادلة ومنصفة، مؤكدين أن هذا التهميش أصبح يشكل مصدر قلق والشعور بعدم العدالة والإنصاف.

وتطرق الحضور الى عدد من القضايا الخدمية التي تواجه المحافظة وخاصة في مجال الصحة والتعليم ومشكلة المياه ونقص الخدمات في بعض بلدات وقرى عجلون المختلفة وحاجتها الى الطريق الدائري وحل مشكلة وسط عجلون والأبنية المتهالكة في كلية عجلون وقضايا الفقر والبطالة وعدد من القضايا الملحة الأخرى .


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق