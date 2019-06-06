الرئيسية | محليات رغم ارتفاع المديونية.. الأردن يسدد ديونا بمليار دولار

وطنا اليوم-عمان:قال وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية ان وزارة المالية وبالتنسيق مع البنك المركزي، حوّلت، الخميس، قيمة السندات الدولية المستحقة والبالغة مليار دولار، والتي سبق وان تم اقتراضها عام ٢٠١٤ بأجل خمسة سنوات.

واشارت وزارة المالية ان موازنة التمويل المدرجة ضمن قانون الموازنة العامة لهذا العام تضمنت مخصصات لتسديد تلك السندات ومصادر التمويل والتي تمثلت بقرض البنك الدولي البالغ 725 مليون دولار و الذي تم اقتراضه بداية هذا الشهر والسندات المحلية التي تم إصدارها بالدولار الامريكي مؤخرا.

وبينت الوزارة ان الاقتراض الذي تم من البنك الدولي هذا الشهر يمثل احدى أدوات التمويل الميسر كونه لفترة تسديد تبلغ ٣٥ سنة منها ٥ سنوات فترة سماح بفائدة منخفضة بنسبة حوالي ٤٪؜ ،والذي ينسجم مع استراتيجية الدين العام المنفذة من قبل وزارة المالية والتي تهدف الى اطالة آجال التسديد وتخفيض كلفة التمويل وتنويع مصادرها بما ينعكس ايجابا على ادارة التدفقات النقدية والإستخدام الأمثل للموارد المالية.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر