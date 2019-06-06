بسبب حملة صف سيارتك.. ونشات الأمن تنتشر في العاصمة

وطنا اليوم-عمان:شهد مساء الخميس، زيادة في انتشار الشاحنات المخصصة لرفع السيارات "الونشات" التابعة للأمن العام، في عمّان.

ورصد ازديادا في أعداد "ونشات" الأمن العام، في عمّان، تزامنا مع حملة "صف سيارتك".

وتركّز تواجد "الونشات" قرب الميادين الرئيسية في العاصمة، مثل دوار المشاغل والدوار الرابع.

وكانت حملة "صف سيارتك" دعت لتوقف السيارات، في شوارع عمّان في 20 من الشهر الحالي، احتجاجا على ارتفاع أسعار البنزين.

ولاحقا، توعدت مديرية الأمن العام، بتصرف "حازم"، مع كل من يعطل حركة السير.