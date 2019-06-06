 وطنا نيوز -بسبب حملة صف سيارتك.. ونشات الأمن تنتشر في العاصمة
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
بسبب حملة صف سيارتك.. ونشات الأمن تنتشر في العاصمة
التاريخ : 20-06-2019 09:11:32 المشاهدات: 2185

وطنا اليوم-عمان:شهد مساء الخميس، زيادة في انتشار الشاحنات المخصصة لرفع السيارات "الونشات" التابعة للأمن العام، في عمّان.

ورصد ازديادا في أعداد "ونشات" الأمن العام، في عمّان، تزامنا مع حملة "صف سيارتك".

وتركّز تواجد "الونشات" قرب الميادين الرئيسية في العاصمة، مثل دوار المشاغل والدوار الرابع.

وكانت حملة "صف سيارتك" دعت لتوقف السيارات، في شوارع عمّان في 20 من الشهر الحالي، احتجاجا على ارتفاع أسعار البنزين.

ولاحقا، توعدت مديرية الأمن العام، بتصرف "حازم"، مع كل من يعطل حركة السير.


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق