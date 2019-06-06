الرزاز يؤكد: المتسوق الخفي ليس لتصيّد الأخطاء

وطنا اليوم-عمان: قام رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في زيارة ثانية لمديرية تسجيل أراضي غرب عمان، وتأتي هذه الزيارة للتحقق من الإجراءات التصويبية المتخذة بناء على نتائج تقرير المتسوق الخفي التي تمت بتاريخ 20/5/2019 من قبل فريق مديرية تطوير الخدمات والإجراءات الحكومية في رئاسة الوزراء.

وقال الرزاز إن تقييم الأداء ليس لتصيّد الأخطاء بل لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن وللتركيز على معالجة السلبيات وتعظيم الإيجابيات.

وأشار الرزاز إلى أن التجربة كانت نموذجية، حيث بذل الموظفون على مدى الشهر الماضي جهداً حقيقياً للتدريب يشكرون عليه.

ولفت الرزاز إلى أنه أصبح هناك موظفان لخدمة الجمهور بدل موظف واحد كما يتواجد ضابط للجودة في الموقع، وأصبح المراجعون يلمسون مستوى التحسن في الخدمة وهذا يمثل نقلة حقيقية ونوعية لم أكن أتوقع حجمها.

وبين رئيس الوزراء أن هناك دائماً جوانب سلبية وأخرى إيجابية ونحن نركز على تحسين الجوانب السلبية وزيادة الجوانب الإيجابية.

وأكد الرزاز أن هذه التقارير موجودة بيد كل وزير في مختلف القطاعات وسيقومون بالتوجه إلى الميدان لزيارة المراكز.