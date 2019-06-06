تعيين 100 عامل بالبلديات على نظام القرعة

وطنا اليوم-عمان:قال مدير المجالس البلدية ومديرية النفايات الصلبة في وزارة الادارة المحلية المهندس حسين مهيدات، الخميس، إن منظمة العمل الدولية ILO وبالتعاون مع الوزارة وعدد من بلديات المملكة، نظمت برنامجا لتعيين عمال في البلديات على طريق نظام القرعة.

واوضح مهيدات في تصريح لوكالة الانباء الأردنية "بترا"، ان البرنامج قام بتعيين 100 عامل خلال الاسبوع الماضي في عدد من البلديات المشاركة في المشروع.

وبين ان آلية التعيين تتم من خلال الاعلان بداية عن الشواغر المتاحة وفتح المجال لتقديم طلبات التعيين، ثم يتم فرزها على ثلاثة صناديق (رجال، نساء، وذوي الاحتياجات الخاصة) ويتم الاختيار من الصناديق عن طريق نظام القرعة بحضور اللجنة المشكلة من رئيس البلدية واثنين من اعضاء المجلس البلدي ومندوب من وزارة الادارة المحلية ومندوب عن منظمة العمل الدولية.

واشار الى ان المشروع ممول من الوكالة الالمانية وعلى مدى سنة وثمانية اشهر، موضحا انه يتم اختيار العمال كل ثلاثة اشهر.

وقال ان العامل المختار يمنح مبلغ 12 دينارا يوميا اضافة الى إشراكه بالضمان الاجتماعي وتأمينه بالمواصلات، مؤكدا ان العامل الذي يتم اختياره يمنع ان يتقدم للعمل مرة اخرى في القرعة المقبلة.