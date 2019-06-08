الأردن يبدي استعداده لتقديم الخبرات بمكافحة الفساد لفلسطين

وطنا اليوم-عمان:أبدى رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي استعداد الهيئة تقديم الخبرات الموجودة لديها للجانب الفلسطيني لاسيما في المحاور الرئيسية التي تدخل ضمن اختصاص الهيئة وابرزها التوعوية والوقائية والرقابية والحوكمة الرشيدة.

وبحث حجازي لدى لقائه الخميس نظيره الفلسطيني الدكتور احمد براك، سبل تدعيم علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين لاسيما في مجال تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد وتبادل الخبرات وبما ينعكس ايجابا على مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد حجازي عمق العلاقات الاخوية التي تربط الجانبين والتي أرست دعائمها قيادتا البلدين الشقيقين وحرصهما على فتح آفاق اوسع للتعاون والتنسيق في كافة المجالات.

من جهته، اشار الدكتور براك الى تشابه وتكامل الحالتين الاردنية الفلسطينية في مختلف المجالات وقوة الترابط بينهما، مؤكدا ضرورة تفعيل آفاق التعاون الثنائي وايصاله الى مرحلة التكامل بين الجانبين وخاصة في اطار مكافحة الفساد وتعزيز منظومة قيم النزاهة.

وأكد ضرورة اتخاذ خطوات اخرى لترجمة البرتوكول الموقع بين الجانبين الى واقع عملي عبر اتخاذ اجراءات عملية تضمن ذلك، معربا عن امله بالاستفادة من الخبرات الاردنية في هذا المجال وخاصة في ظل وجود مشروع لتعديل قانون مكافحة الفساد الفلسطيني.

من جهته قال نائب رئيس الهيئة برهان عكروش: إن الهيئة التي باشرت أعمالها في العام 2008 بهدف التحقيق بإنفاذ القانون ومكافحة الفساد، طرأ على عملها تطور نوعي تمثل بوضع وتحديد معايير علمية للنزاهة وابرزها معايير سيادة القانون والمساءلة والمحاسبة والعدالة وتكافؤ الفرص والشفافية والحوكمة الرشيدة.

بدوره، أشار الامين العام للهيئة الدكتور عاصم الطراونة، الى أنه سيتم قريبا إطلاق تطبيق الكتروني على الهواتف الذكية يتيح للمواطنين التواصل مع الهيئة على مدار الساعة.

وقال عضو الهيئة الدكتور اسامة المحيسن: إن مديرية الشكاوى تتولى استقبال الشكوى وجمع المعلومات حولها والتحقيق فيها ومن ثم احالتها الى مجلس الهيئة صاحب السلطة باتخاذ القرار المناسب حولها، ومن ثم يقوم المجلس بحفظ الشكوى اذا كانت لا ترتقي الى شبهة فساد او كانت شكوى كيدية او إحالتها الى الجهات القضائية اذا ثبتت صحتها. وعرض عضو الهيئة مأمون القطارنة، مراحل التحقيق في الشكاوى، الى جانب الدور الوقائي الذي تمارسه الهيئة بهدف استباق جرائم الفساد ومنع وقوعها.

وفي نهاية اللقاء تجول المسؤول الفلسطيني في اقسام ومديريات الهيئة واطلع على آلية عملها والمهام التي تؤديها.