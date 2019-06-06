الرئيسية | محليات حملة ضد وزير المالية بتُهمة عدم اهتمامه بصحّة الأردنيين

وطنا اليوم-عمان:صعَد وزير المالية عز الدين كناكريه إلى المستوى الاعلى من الاضواء وهو يحاول تبرير اسباب إنخفاض عوائد الضريبة من بند السجائر للنصف الأول من العام الحالي وقبل إكتمال الاشهر الخمسة الماضية.

وخسرت الضريبة ما مقداره 90 مليون دينار حصريا من بند ضرائب السجائر.

وبرزت هذه الارقام بالرغم من تفكيك شبكة تهريب السجائر الكبيرة التي خضعت للمحاكمة بإسم رجل الاعمال الشهير والسجين عوني مطيع.

وتطرق الوزير كناكريه مرتين للموضوع نفسه مظهرا قدرا من الانزعاج الطبيعي بحكم وظيفته من هذا الانخفاض.

واتهم الوزير كناكريه شعبيا بأنه لا يهتم بصحة الاردنيين ومنزعج من إنخفاض عائدات السجائر في الخزينة.

ويتّهم كناكريه عمليا السيجارة الالكترونية حصريا بانها السبب وفي آخر إجتماع قال بان إقبال الاردنيين والوافدين بكثافة على السيجارة الالكترونية هو السبب في إنخفاض عائدات ضرائب بند السجائر.

ويقصد الوزير التحدث بلغة التحليل الرقمي العلمي التي تشرح اسباب خسارته 90 مليون من ميزانية الضرائب لوزارته.

وسبق لنفس الوزير ان طالب في إجتماعات مجلس الوزراء بحظر السيجارة الالكترونية او رفع الضرائب عليها.

وفسر شعبيا كلام الوزير على انه دعوة تحرض الاردنيين على تدخين السجائر وتحاول منعهم من تدخين السيجارة الإلكترونية وبالتالي اتهم الوزير بعدم الحرص على صحة المواطنين بإعتبار الاردني من أكثر الناس في العالم بمعدلات التدخين.

لكن مصدر مقرب من الوزير كناكريه شرح بانه كان يعرض حيثيات رقمية ويتحدث بلغة مجردة ولا يعبر عن الاستحسان ولا الاستياء لإنه ببساطة لا يجيد فنون التعبير الاعلامي او السياسي.

وعلى العكس نقل عن كناكريه قوله بان إمتناع اردنيين اكثر عن التدخين أمر جيد ويوفر على الخزينة في مجال مختلف هو مجال الصحة.

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