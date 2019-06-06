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فصل (23) عضواً من نقابة الصحفيين
وطنا اليوم-عمان:فرغ مجلس نقابة الصحفيين أمس من مناقشة واتخاذ القرارات اللازمة بشأن ملف تدقيق طلبات الانتساب لنقابة الصحفيين لاخر دورتين قبل انتخاب المجلس الحالي وذلك بناء على توصية الهيئة العامة للنقابة في اجتماعها المنعقد في ايار 2017 وتاكيدها على التوصية في اجتماعها المنعقد في نيسان 2019 .
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