الرئيسية | محليات الرزاز يعود بزيارة مفاجئة لأراضي غرب عمّان

وطنا اليوم-عمان:أبدى رئيس الوزراء عمر الرزاز، سعادته بتحسن أداء مديرية أراضي غرب عمّان، بعد تقرير المتسوق الخفي الأول.

زيارة الرزاز اليوم، تأتي بعد انتهاء مهلة الشهر التي حددها سابقا، لتحسين الخدمة للمواطنين.

ورافق الرزاز في الزيارة وزير المالية عزالدين كناكرية.

وكان الرئيس قام بزيارة مفاجئة، 20 ايار الماضي إلى مديرية أراضي غرب عمان، بعد تقريرين من (المتسوّق الخفي)، وتحصيلها على علامة متدنية عبر منصة (قيّم تجربتك).

وأبدى الرزاز استياءه الشديد من الخدمة التي تقدمها مديرية أراضي غرب عمّان، بعد ورود تقارير تفيد بتدني مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وبيّن الرزاز “هنالك مصدران للمعلومة من متلقي الخدمة لتقييم أداء المؤسسات، هما (المتسوق الخفي) وقد منح هذه المديرية أقل علامة، فضلاً عن منصة (قيّم تجربتك) حيث حصلت هذه المديرية على 2 / 10″.

وأبدى الرزاز بعض ملاحظاته وقال أن مستوى الخدمة المقدمة في دائرة اراضي غرب عمان غير مقبول وطالب مدير الدائرة والمظفين بتحسين المستوى خلال شهر، ودون ذلك فإنه ستتخذ إجراءات شديدة (ولقد أعذر من أنذر)".

وقال رئيس الوزراء “موظف القطاع العام هدفه خدمة المواطنين، ولا يجوز أن يقضي وقته في الدوام دون عمل، وستتخذ إجراءات بحقه”.

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