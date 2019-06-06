الرئيسية | محليات إيقاف ضخ المياه من محطة القنية بسبب تغير بالنوعية

وطنا اليوم-عمان:أوقفت كوادر قسم صحة البيئة والغذاء في مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الزرقاء ضخ المياه من محطة القنية بسبب تغير في نوعية المياه. وأشار مدير صحة الزرقاء الدكتور ضيف الله الحسبان انه تم إيقاف الضخ من المحطة بعد أن أكدت العينات التي تم فحصها مخبريا وجود تغير في نوعية المياه، الأمر الذي استدعى إيقافها عن العمل . وتضخ المحطة نحو 60 مترا مكعبا في الساعة وتغذي مناطق وقرى غرب محافظة الزرقاء.

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