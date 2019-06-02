الجلاد: الامتحان في جميع القاعات سار بشكل طبيعي

وطنا اليوم-عمان:بين الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم وليد الجلاد إن الامتحان سار اليوم الخميس، في جميع القاعات بالمملكة بشكل طبيعي وحسب التعليمات، وسادت أجواء من الهدوء في القاعات وفي محيطها.

وبين الجلاد أن التغذية الراجعة من الميدان تشير إلى حالة من الانضباط التام داخل قاعات الامتحان، والتزام كبير من الطلبة بالتعليمات الناظمة له، مبينا أن غرف العمليات في الوزارة تعاملت مع عدد قليل من الملاحظات والقضايا الشكلية والإجرائية في إطار من المسؤولية وفي ضوء الخبرات الكبيرة والمتراكمة عند كوادرها ولجان الامتحان في هذا المجال.

وأشاد الجلاد بجهود كوادر الوزارة القائمة على الامتحان في المركز والميدان، وكذلك الدور الذي تقوم به المؤسسات الوطنية المساندة للوزارة في هذا المجال.