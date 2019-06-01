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المستقلة للانتخاب تختتم اعمال دورة القيادة وحل النزاعات الانتخابية
وطنا اليوم-اختتمت اليوم في الهيئة المستقلة للانتخاب المرحلة الاخيرة من سلسلة اعمال دورة القيادة وحل النزاعات لشركاء العملية الانتخابية والتي تعقدها الهيئة بالتعاون مع الاحزاب السياسية الاردنية والتي استهدفت الفئات الشبابية واستمرت لمدة اربعة ايام .
وهدفت الدورة الى اكساب المشاركين المهارات القيادية اللازمة والقدرات المعرفية التي تضمن جاهزيتهم للمشاركة في اي استحقاق انتخابي قادم، وذلك من خلال تركيزها على العديد من المحاور المتعلقة بمهارات القيادة وادارة النزاعات، واستراتيجيات التفاوض والصراع والتوسط لشركاء العمليات الانتخابية والاتفاقيات القانونية الدولية والاقليمية.
وجرى في نهاية الدورة توزيع الشهادات على الخريجين.
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