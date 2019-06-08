فريحات: حدودنا آمنة أكثر من قبل

وطنا اليوم-عمان: رعى رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الركن محمود عبدالحليم فريحات مساء أمس الأربعاء، الاحتفال الكبير الذي أقامه تجمع المفرق للمتقاعدين العسكريين في المحافظة، بمناسبة الأعياد الوطنية.

وكان في استقبال رئيس هيئة الأركان، رئيس التجمع وقائد المنطقة العسكرية الشرقية العميد الركن الدكتور نايف الرماضنة وعدد من المتقاعدين العسكريين في المحافظة.

وشكر فريحات جميع المتقاعدين، مقدراً لهم دورهم في بناء الوطن والقوات المسلحة فهم الرديف الحقيقي لهذا الجيش .

ونقل تحيات واعتزاز القائد الأعلى لكل واحد منهم، مؤكدا ان جلالته دائم السؤال عنهم والاطمئنان عن أحوالهم.

وقال فريحات إن للمتقاعدين العسكريين دورا كبيرا في المجتمع وهم أهل الخبرة والمعرفة والقدرة على التأثير الإيجابي في مجتماعاتهم وعائلاتهم للوقوف في وجه الإشاعات المغرضة التي يحاول مروجوها النيل من دور الأردن والمواقف المشرفة لقيادته في الدفاع عن قضايا الأمة.

وأضاف "إنه لشرف لي أن التقي بهذه النخبة الطيبة من رفاق السلاح بهذه المناسبات الوطنية الخالدة، فمنكم من تربينا معه في ميادين الشرف، ومنكم من علمنا"، مؤكداً سعي القيادة العامة الدائم إلى تطوير قدرات القوات المسلحة في شتى المجالات وخصوصاً القوى البشرية وبتوجيهات مباشرة من جلالة القائد الأعلى، حيث تم التركيز على التشريعات والقوانين والأنظمة بما يعود بالنفع على أفراد القوات المسلحة.

وبين أن الأردن بفضل قيادته وجيشه ووعي أبناء شعبه تجاوز الكثير من التحديات التي شهدها خلال السنوات الأخيرة.

وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة يقظة القوات المسلحة وجاهزيتها الكاملة في التعامل مع التحديات التي تواجه المملكة الأردنية الهاشمية، قائلا إن الحدود آمنة بحمد الله أكثر من قبل ويتم على الدوام تعزيز قدرات الوحدات المنفتحة عليها وتوفير جميع متطلباتها العملياتية واللوجستية والفنية والإدارية ويتم ذلك بمتابعة حثيثة من القيادة العامة، وذلك بفضل توجيهات ودعم جلالة القائد الأعلى.

بدوره، أكد رئيس تجمع المفرق للمتقاعدين العسكريين اللواء الركن المتقاعد إبراهيم الشديفات أن المتقاعدين العسكريين كانوا على الدوام محط اهتمام ورعاية جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين من خلال توجيهاته المستمرة للقيادة العامة للقوات المسلحة - الجيش العربي وجميع الأجهزة الأمنية بالتواصل مع المتقاعدين العسكريين والاستماع لآرائهم وتطلعاتهم والاستفادة من خبراتهم العسكرية، مشيراً إلى أن هذه النخبة الطيبة قدمت الكثير في خدمة الوطن وسيبقون على العهد جنوداً أوفياء مخلصين للوطن ولقيادتهم الهاشمية الحكيمة.

وأكد اللواء المتقاعد الشديفات أن تجمع المفرق للمتقاعدين العسكريين والذي تم تأسيسه مع بداية عام 2013 والذي ينضوي تحت مظلته ما يزيد على 1150 منتسبا من المتقاعدين العسكريين في محافظة المفرق، حقق العديد من الإنجازات التي انعكست إيجاباً على المتقاعدين العسكريين، وفي هذه المناسبة نثمن ونقدر عالياً الجهود الطيبة والخيرة التي تبذلها القوات المسلحة بتقديم الدعم اللازم وتوفير احتياجات التجمع ولاسيما بتأمين الأجرة السنوية لمقر التجمع.

ونيابة عن مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين، قال العميد المتقاعد نايف العريمي إن المتقاعدين العسكريين هم من اسهموا في بناء هذه المؤسسة العريقة، ومن رجالها الذين سطروا تاريخاً مشرفاً عبر سنين خدمتهم في القوات المسلحة ودافعوا ببسالة عن تراب الأردن الطهور وقدموا التضحيات الجسام في سبيل ذلك، مشيرا إلى ان المتقاعدين العسكريين كما وصفهم جلالة القائد الأعلى هم بيت الخبرة.

وأشار مدير شؤون الأفراد بالإنابة رئيس دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي والمساندة الاجتماعية العميد الركن زيد عز الدين شمس الدين إلى أهم بنود قانون صندوق الشهداء وتعديلاته وقانون خدمة الأفراد وقانون الضمان الاجتماعي الخاص بالعسكريين ونظام التأمين الصحي وتعديلاته وتعليمات استخدام المدنيين وذوي الإعاقة وآلية عمل صندوق النشامى وصندوق التعاون الأسري وقروض أبناء الشهداء من صندوق الائتمان العسكري وغيرها الكثير وبما يعود بالفائدة على القوات المسلحة ومنتسبيها.

وتضمن الحفل عدداً من القصائد الشعرية التي تغنت بالوطن وقائده والجيش العربي والمناسبات الوطنية الخالدة.

وعبر المتقاعدون العسكريون عن شكرهم ومباركتهم لجلالة القائد الأعلى بهذه المناسبة ولإخوانهم أبناء الجيش العربي هيبة الوطن وعنوان أمنه واستقراره وأنهم سيبقون جند الوطن الأوفياء خلف القيادة الهاشمية.