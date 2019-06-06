بـ أطول نهار وأقصر ليل.. الصيف يبدأ فلكيًّا غدا الجمعة

وطنا اليوم-عمان:قال مدير عام دائرة الارصاد الجوية المهندس حسين المومني بان يوم الجمعة الحادي والعشرين من شهر حزيران الجاري يصادف الانقلاب الصيفي لهذا العام وذلك في تمام الساعة السادسة واربع وخمسون دقيقة مساءً.

وبين المومني انه ستشرق الشمس في هذا اليوم من أقصى الزاوية الشمالية الشرقية ومقدارها ( 61 ) درجة في تمام الساعة ( 5 ) و ( 30 ) دقيقة ، وتغيب عند أقصى الزاوية الشمالية الغربية ومقدارها (299) درجة وذلك في تمام الساعة (7) و ( 45 ) دقيقة ، وبذلك يكون طول النهار ( 14 ) ساعة و( 14 ) دقيقة ، وهو أطول نهار خلال العام بينما يكون طول الليل ( 9 ) ساعات و ( 46 ) دقيقة وهو اقصر ليل خلال العام، ومع بداية الانقلاب الصيفي تكون الشمس عمودية تماما على مدار السرطان الذي يقع شمال خط الاستواء بمقدار 23.5 درجة تقريبا.

وافاد المومني بانه في هذه الفترة يبدأ تأثير الموجات الحارة والتي يكون مصدر الرياح فيها غالباً من شمال الجزيرة العربية نظراً لامتداد تأثير المنخفض الموسمي الهندي والذي قد يصل تأثيره احياناً إلى اواسط أوروبا حيث ترتفع درجات الحرارة إلى مستويات عالية قد تصل خلال الموجات الحارة إلى حاجز 45 درجة مئوية واكثر احياناً في بعض مناطق المملكة خاصة مناطق البادية والاغوار والعقبة.

مناخياً يبلغ المعدل العام لدرجة الحرارة العظمى خلال فصل الصيف في العاصمة عمان 32.0°س، كما يبلغ المعدل العام لدرجة الحرارة الصغرى 18.5 س°، بلغت أعلى درجة حرارة عظمى مسجلة في مدينة عمان 43.5 س° بزيادة عن معدلها العام بمقدار 11.0 س° وذلك بتاريخ 30/07/2000 و20/08/2010 ، فيما بلغت اقل درجة حرارة صغرى مسجلة 10.2 س° وهي اقل من معدلها العام بمقدار 7.2 س° وذلك بتاريخ 31/06/1958.

اما على مستوى المملكة فان أعلى درجة عظمى مسجلة خلال فصل الصيف بلغت 48.8 س° في محطة وادي الريان بتاريخ 20/08/2010، فيما بلغت اقل درجة حرارة صغرى 0.4 س° في محطة الشوبك بتاريخ 17/09/2004. وقد تشهد هذه الفترة سقوط أمطار صيفية كما حدث اخيراً في العام 2012 بتاريخ 22/06/2012 حيث سجلت مدينة اربد 9.2 ملم.

والجدير بالذكر بان صيف العام الماضي 2018 لم يشهد اي موجة حر، حيث بلغ معدل درجة الحرارة العظمى في العاصمة عمان 32.4 س° وهو حول معدلاته العامة، فيما بلغ معدل درجة الحرارة الصغرى 20.6 س° بزيادة عن معدلها العام بمقدار 2.0 درجة مئوية، وبلغت اعلى درجة حرارة عظمى في العاصمة عمان 38.6 وذلك بتاريخ 01/09/2018 بزيادة عن معدلها العام بمقدار 6.8 درجة مئوية ، فيما بلغت اقل درجة حرارة صغرى 15.8 درجة مئوية بتاريخ 30/06/2018 وهي اقل من معدلها العام بمقدار 2.5 درجة مئوية .

واضاف المومني بان السجلات المناخية في دائرة الارصاد الجوية تشير بان عدد الموجات الحارة التي شهدتها مدينة عمان خلال فصل الصيف بلغت 66 موجة حر خلال 96 سنة ماضية . كان اخرها في عام 2017 حيث شهدت المملكة موجتي حر، كانت الاولى خلال الفترة (01-04) تموز سجلت العاصمة عمان خلالها اعلى درجة حرارة عظمى بلغت 39.6°س بتاريخ 03/07/2017 وبزيادة عن معدلها العام بمقدار 7.0 درجات مئوية.

وموجة الحر الثانية كانت خلال الفترة (08-14) ايلول وهي اطول موجة حر خلال عام 2017 وخلال السجل المناخي للعاصمة عمان والتي استمرت لمدة سبعة ايام سجلت العاصمة عمان خلالها اعلى درجة حرارة عظمى بلغت 40.2°س بتاريخ 14/09/2017 وبزيادة عن معدلها العام بحوالي 8.7 درجة مئوية.

وعن الحالة الجوية المتوقعة خلال الايام الاربعة القادمة فقد اوضح المومني بان النماذج العددية والخرائط الجوية لدى دائرة الارصاد الجوية تشير بان درجات الحرارة ستكون حول معدلاتها العامة لنفس الفترة خلال الاربعة ايام القادمة حيث تسود اجواء صيفية معتدلة الحرارة في العاصمة عمان والمرتفعات الجبلية، فيما تسود اجواء حارة نسبياً الى حارة في مناطق البادية والسهول الشرقية والاغوار والعقبة مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية، حيث من المتوقع ان تتراوح درجات الحرارة العظمى في العاصمة عمان ما بين 31-33 درجة مئوية، ودرجة الحرارة الصغرى ما بين 18-21 درجة مئوية.

كما ويشير اخر تحديث لتوقعات النماذج الفصلية لعدد من المراكز العالمية والمعتمدة لدى دائرة الأرصاد الجوية بأن معدل درجات الحرارة في شهري تموز وآب لصيف 2019 سوف تكون اعلى من معدلاتها العامة بمقدار( 0.6-0.8 ) درجة مئوية وباحتمالية تصل ما بين 40%-50%.