شاهدوا : حلم الأردنيين شارف أن يكون واقعَاَ

وطنا اليوم-عمان:نشرت أمانة عمّان، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك اليوم الخميس، صورًا جديدة، قالت إنها امتداد لأعمال بناء البنية التحتية الخاصة بمشروع الباص السريع.

وظهرت الصور المرفقة، من منطقة طبربور، حيث تواصل أمانة عمّان جهود التوسعة في الشوارع وبناء الجسور.

وفي وقت سابق، تسببت أعمال الباص السريع على تقاطع طارق في طبربور بكسر خط مياه رئيسي مزود لبعض المناطق، ما أحدث غضبًا واسعًا بين السكان، قبل أن تعيده الشركة الخاصة للعمل وفق المعتاد.

وتقول أمانة عمّان، إن مشروع الباص سريع التردد هو مشروع وطني ومحور رئيسي لتطوير منظومة النقل داخل العاصمة ما يتطلب إنجاز أعمال البنية التحتية حسب الجدول الزمني أواخر عام 2020.







