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للمرة الخامسة .. شقة عوني مطيع بالمزاد العلني
وطنا اليوم-عمان: أعلنت دائرة تنفيذ محكمة بداية عمان اليوم الخميس وللمرة الخامسة بيع شقة تعود لرجل الاعمال المتهم بقضية السجائر المقلدة عوني مطيع بالمزاد العلني بمبلغ مليون دينار لصالح دين لشركة بنك عودة .
وتضمن إعلان المزاد العلني، مواصفات الشقة الجنوبية البالغة مساحتها 336 متراً إضافة الى تراسات والواقعة بالطابق رقم (39) في ابراج العبدلي وسط عمان وحوض اللويبدة.
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