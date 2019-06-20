الأردن على موعد مع كُتلة هوائية حارّة

وطنا اليوم-عمان:نشر موقع طقس العرب، عبر النشرة الجوية الكتابية المفصلة، تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة للأيام القادمة، حيث يكون الطقس اليوم الخميس صيفي مُعتدل نهاراً ولطيف ليلاً.

ويطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة يوم غد الجمعة، ويكون الطقس صيفي اعتيادي إلى حار نسبي في مُختلف مناطق المملكة.

أما يومي السبت والأحد فيكون الطقس صيفي اعتيادي في أغلب مناطق المملكة.

ويوم الاثنين القادم يكون هناك ارتفاع واضح على درجات الحرارة، وطقس حار نسبياً إلى حار بوجه عام.

تفاصيل الحالة الجوية من موقع طقس العرب:

الخميس 2019/06/20

نهاراً: تكون درجات الحرارة أقل من مُعدلاتها الاعتيادية نسبةً لهذا الوقت من العام بقليل.

ويبقى الطقس صيفياً معتدلاً بوجه عام، وحارأً نسبياً إلى حار في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة إلى نشطة السرعة.

وفي خليج العقبة: - الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.

ليلاً: يكون الطقس لطيفاً بوجه عام، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

الجمعة 2019/06/21

نهاراً: يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة لتُصبح حول مُعدلاتها الاعتيادية بالنسبة لهذا الوقت من العام.

ويسود طقس صيفي اعتيادي إلى حار نسبي في مختلف المناطق، ويكون حارّاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط بعد الظهر في المناطق الصحراوية حيث تثير الغبار والأتربة.

وفي خليج العقبة: - الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.

ليلاً: يكون الطقس لطيفاً الى معتدل بوجه عام، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط احيانا فوق الجبال.

السبت 2019/06/22

نهاراً: تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من العام.

يسود طقس صيفي اعتيادي إلى حار نسبي في مختلف المناطق، في حين يكون حارّاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وفي خليج العقبة: الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).- درجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.

ليلاً: يكون الطقس لطيفاً الى معتدل بوجه عام، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

الأحد 2019/06/23

نهاراً: يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة مع بقائها حول مُعدلاتها الاعتيادية بالنسبة لهذا الوقت من العام.

ويسود طقس صيفي اعتيادي فوق المرتفعات الجبلية، وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي خليج العقبة: - الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.

ليلاً: يسود طقس مُعتدل عُموماً، يتحول إلى لطيف مع ساعات الليل المتأخرة.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

الاثنين 2019/06/24

نهاراً: يطرأ ارتفاع واضح على درجات الحرارة، لتُصبح أعلى من مُعدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام بنحو 3-5 درجات.

ويكون الطقس ما بين حار نسبياً إلى حار فوق المرتفعات الجبلية، وشديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة ومناطق البادية.

وتكون الرياح خفيفة ومتغير الاتجاه، تتحول إلى شمالية غربية مُعتدلة السُرعة مع ساعات العصر والمساء.

وفي خليج العقبة: - الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.

التوصيات: عدم التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس مع ساعات الظهيرة والعصر

ليلاً: يكون الطقس مُعتدلاً عُموماً، يتحوّل إلى لطيف مع ساعات الليل المتأخرة.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى مُعتدلة السُرعة.