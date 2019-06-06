 وطنا نيوز -نقل خدمات صندوق المعونة الى مبنى محافظة جرش
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نقل خدمات صندوق المعونة الى مبنى محافظة جرش
التاريخ : 20-06-2019 09:41:13 المشاهدات: 1594

وطنا اليوم-عمان:قرر محافظ جرش مأمون اللوزي، الأربعاء، نقل خدمات صندوق المعونة الوطنية في المحافظة الى قاعه مبنى محافظة جرش.

وجاء هذا القرار بعد زيارة تفقدية قام بها اللوزي الاربعاء الى مكتب صندوق المعونة الوطنية في جرش، حيث اطلع على الصعوبات ومعانات المواطنين الذين لديهم رغبة بتقديم طلبات للاستفادة من برنامج الدخل التكميلي (تكافل)، ولظمان تقديم خدمة مثلى لهم، بسبب توافد الاعداد الكبيرة من المواطنين.

ويعاني مبنى صندوق الموعونة الوطنية من ضيق المساحة ووقوف بعض المواطنين على مدخل المبنى والرصيف وتحت درجات الحرارة العالية، وبسبب توافد الاعداد الكبيرة من المواطنين.


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