 وطنا نيوز -الإفراج عن مواطن أردني احتجزته سلطات الاحتلال
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
الإفراج عن مواطن أردني احتجزته سلطات الاحتلال
التاريخ : 19-06-2019 09:35:20 المشاهدات: 1068

وطنا اليوم-عمان: قال مدير العمليات والناطق الرسمي باسم  وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان سلمان القضاة أن السلطات الأردنية تسلمت قبل قليل المواطن الاردني الذي احتجزته السلطات الإسرائيلية اليوم بعد عبوره الحدود. 

وأضاف القضاة أن الإفراج عن المواطن وإعادته جاء نتيجة جهد متواصل ومتابعة من قبل الوزارة والجهات المعنية والسفارة الأردنية في تل أبيب، وقد تبين أن المواطن عبر الحدود بطريق الخطأ بعد أن ضل طريقه.


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق