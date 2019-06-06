الإفراج عن مواطن أردني احتجزته سلطات الاحتلال

وطنا اليوم-عمان: قال مدير العمليات والناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان سلمان القضاة أن السلطات الأردنية تسلمت قبل قليل المواطن الاردني الذي احتجزته السلطات الإسرائيلية اليوم بعد عبوره الحدود.

وأضاف القضاة أن الإفراج عن المواطن وإعادته جاء نتيجة جهد متواصل ومتابعة من قبل الوزارة والجهات المعنية والسفارة الأردنية في تل أبيب، وقد تبين أن المواطن عبر الحدود بطريق الخطأ بعد أن ضل طريقه.