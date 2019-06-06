الرئيسية | محليات رغم التحذير الامني .. صف سيارتك يتصدر تويتر الأردن

وطنا اليوم-عمان:بالرغم من التحذيرات الأمنية المتكررة، تصدرت حملة "صف سيارتك" الترند على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر".

ودعت حملة "صف سيارتك" المواطنين إلى اصطفاف مركباتهم غدا الخميس حول الدوار الرابع، احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية التي تعصف بالمملكة.

وأكدت الحملة على ضرورة اصطفاف المركبات على جنب الطرق واستخدام المواصلات بدلا من مركباتهم.

وجددت مديرية الأمن العام للمرة الثانية، في بيان شديد اللهجة، تحذيراتها لمن يقوم بإطفاء مركبته في الطرق العامة ويعطل حركة السير.

وأضافت، أنه سيتم سحب أية مركبة تقوم بتعطيل حركة السير وحجزها في ساحات الحجز المؤقت في منطقة السواقة لمدة اسبوعين مع تحمل كلف النقل والحجز اضافة الى تحرير المخالفة القانونية اللازمة وتحويل سائقها الى الحاكم الاداري لاتخاذ الاجراءات الادارية بحقه.

وتزايدت وتيرة الناشطين للمشاركة في الحملة عبّر وسائل التواصل الاجتماعي تزامنا مع اعلان نتائج استطلاع مركز الدراسات الاستراتجية حول مرور عام على تشكيل حكومة الدكتور عمر الرزاز.

وأشارت النتائج إلى أن حكومة الرزاز حصلت على أدنى تقييم للفريق الوزاري منذ 2011.

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