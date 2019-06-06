الاتصالات: الاذاعات في الاردن تحت المراقبة

وطنا اليوم-عمان: اكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور المهندس غازي الجبور أن الهيئة انتهت ومن خلال كوادرها الفنية المتخصصة، من تطوير نظام مراقبة عمل محطات البث الإذاعي العاملة وفق التشكيل الترددي (FM) من 5ر87 م.هـ إلى 108 م.هـ. وأشار الجبور الى أن تطوير النظام تمّ بالكامل وبمبادرة داخلية من قبل أحد المهندسين المتميّزين بالهيئة، وتمثّل بإعداد برمجية متخصصة قادرة على تحليل البيانات المستخرجة من الأنظمة الإلكترونية الخاصة بمراقبة الطيف الترددي الإذاعي، ومقارنتها بالمعايير الفنية المعتمدة لدى الهيئة في ترخيص تلك المحطات، ومن ثم إرسال تنبيهات لحظية آلية بأية مخالفات ترتكب من قبل المرخص له للبث الإذاعي، من خلال رسائل نصية إلى إدارة المحطة، توضح طبيعة المخالفة، وتاريخها، ووقتها، ومدى الانحراف عن المعايير الفنية المعتمدة لدى الهيئة.

وبين ان تطوير النظام سينعكس بشكل إيجابي على كفاءة نظام المراقبة، وتوفير الجهد المبذول في إعداد التقارير الفنية الخاصة بالالتزام بمعايير ترخيص البث الإذاعي والمراسلات المتعلقة بها، مشيرا الى ان النظام يهدف الى ضبط عمل محطات البث الإذاعي داخل المملكة والتأكد من مدى التزام مشغلي المحطات بالشروط والأسس والمعايير الفنية الواردة برخص الترددات الممنوحة لها، ما يساهم في رفع جودة الخدمة الإذاعية المقدمة للمواطن.