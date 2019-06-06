إنذار 7 عيادات طبية ومختبرين في الزرقاء

وطنا اليوم-عمان:أغلقت كوادر مديرية الشؤون الصحية لمحافظة الزرقاء محطتين لتحلية المياه وأنذرت سبع عيادات طبية ومختبرين بسبب مخالفتها للاشتراطات والمعايير الصحية اللازمة.

وبين مدير صحة الزرقاء الدكتور ضيف الله الحسبان إن الكوادر الصحية قامت بتفعيل خطتها وبرامجها الرقابية والتفتيشية على محطات التحلية والمسابح ومصادر المياه للتأكد من تطبيقها لمعايير قانون الصحة العامة، مشيرا الى انها انذرت 76 محطة أخرى وثلاثة مسابح عامة بسبب مخالفتها للاشتراطات الصحية اللازمة، فيما تم جمع 143 عينة من آبار ومصادر مياه لغايات الترخيص حسب متطلبات المواصفة وإنذار مصدري مياه عامة، ومخالفة 8 محطات تحلية.

وفي مجال الصحة المهنية تم اغلاق 12 مصنعا وإنذار 12 مصنعا ومخالفة 6 أخرى، فيما تم إنذار أربعة محلات كوفي شوب، وإنذار محلين لبيع مستلزمات الدخان، كما تم زيارة المخابز للتحري عن اليود في الملح المستخدم وقياس نسبة فائض الكلورين في المياه المستخدمة.

وأشار إلى ان الكوادر الصحية كشفت على عشرة صالونات للتجميل وإنذار 4 منها، والكشف على صالات الأفراح لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية ، حيث تم إنذار ست صالات.