 وطنا نيوز -إزالة 70 خيمة عشوائية في الزرقاء
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إزالة 70 خيمة عشوائية في الزرقاء
التاريخ : 19-06-2019 08:16:26 المشاهدات: 1085

وطنا اليوم-عمان:أزالت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة الزرقاء، 70 خيمة نُصبت بطريقة عشوائية اثرت على حركة السير والمارة.

وقال مدير المديرية رائد الكفاوين، في تصريحات صحافية، اليوم الأربعاء: إن الخيم تسببت بإحداث أزمة سير ومشاكل للمارة، ما استدعى إزالتها، وإرجاع قاطنيها إلى مناطقهم في الظليل بالخالدية.

وأشار إلى أن المديرية أزالت الخيم بالتنسيق والتعاون مع محافظة الزرقاء والأجهزة الأمنية المختصة، لافتًا إلى عودة حركة السير على الشارع إلى طبيعتها.


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