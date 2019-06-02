توضيح جديد من التربية بشأن امتحان الفيزياء للتوجيهي

وطنا اليوم-عمان: نفى مدير إدارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة، نية الوزارة شطب السؤال الرابع في مبحث الفيزياء للعلمي أو إعادة توزيع العلامات المخصصة للسؤال والبالغة 15 علامة على بقية الأسئلة.

وقال الدكتور العجارمة: تقرر احتساب العلامات المخصصة للسؤال على طريقة الحل التي اتبعها الطالب للوصول إلى النتيجة النهائية للسؤال بصرف النظر عن الجواب الرقمي للسؤال.

من ناحية أخرى عبر عدد من طلبة الثانوية العامة عن ارتياحهم لمستوى الأسئلة الواردة في الامتحان الذي تقدموا إليه اليوم الأربعاء في مختلف الفروع الاكاديمية والمهنية.

واكدوا ان الأسئلة جاءت من الكتاب المقرر ومباشرة وراعت الفروق الفردية عند جميع الطلبة، فيما جاء الوقت المخصص للامتحان مناسبا للإجابة على الأسئلة ومراجعتها بشكل كاف.

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة وليد الجلاد: إن الامتحان سار اليوم في جميع القاعات بالمملكة بشكل طبيعي، وسادت أجواء من الهدوء في القاعات وفي محيطها.

وبين الجلاد أن التغذية الراجعة من الميدان تشير إلى حالة من الانضباط التام داخل قاعات الامتحان، والتزام كبير من الطلبة بالتعليمات الناظمة له، مبينا أن غرف العمليات في الوزارة وإدارة الامتحان تعاملت مع عدد بسيط من القضايا الشكلية والإجرائية في إطار من المسؤولية وفي ضوء الخبرات الكبيرة والمتراكمة عند كوادرها ولجان الامتحان في هذا المجال.

وأشاد بجهود جميع كوادر الوزارة القائمة على الامتحان، وكذلك الدور الذي تقوم به المؤسسات الوطنية المختلفة المساندة للوزارة في هذا المجال.

وتقدم للامتحان اليوم نحو 62152 الف طالب وطالبة، بواقع 48394 طالبا وطالبة في الفروع الاكاديمية و 13758 طالبا وطالبة في الفروع المهنية.

فقد تقدم طلبة الفرع الادبي للامتحان في الثقافة المالية والعلوم الإسلامية، واساسيات الإدارة واللغة الفرنسية، فيما امتحن طلبة الفرع العلمي للامتحان في الكيمياء للمستوى الثالث، وطلبة الشرعي في العلوم الشرعية وفقه المعاملات.

كما تقدم طلبة فرع المعلوماتية للامتحان في اساسيات الإدارة، وطلبة التعليم الصحي في مبحث الكيمياء للمستوى الثاني.

وفي الفروع المهنية، تقدم طلبة الفرع الصناعي اليوم للامتحان في العلوم الصناعية، فيما تقدم طلبة الفرع الزراعي للامتحان في الكيمياء، وطلبة الفرع الفندقي باللغة الفرنسية، ويتقدم طلبة الاقتصاد المنزلي بالكيمياء.

ويتقدم للامتحان غدا الخميس، 38408 طلاب بجلستين اولى وثانية، وبواقع 32169 طالبا في الفروع الاكاديمية و 6239 طالبا وطالبة في الفروع المهنية.