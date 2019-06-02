بحارة الرمثا يعتصمون امام المتصرفية

وطنا اليوم-عمان: اعتصم العشرات من البحارة (السائقون على خط الرمثا سوريا) امام متصرفية لواء الرمثا احتجاجا على ما قالوا إنه "تضييق" يُمارس عليهم على الحدود.

ويقول البحارة ان العاملون على خط الرمثا درعا مرورا بمركز حدود جابر (نصيب) ان اعتصامهم جاء احتجاجا على بطء الاجراءات في المعبر خاصة عملية تفتيش السيارات اثناء العودة من سوريا.