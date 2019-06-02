 وطنا نيوز -بحارة الرمثا يعتصمون امام المتصرفية
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بحارة الرمثا يعتصمون امام المتصرفية
التاريخ : 19-06-2019 02:35:03 المشاهدات: 1194

وطنا اليوم-عمان: اعتصم العشرات من البحارة (السائقون على خط الرمثا سوريا) امام متصرفية لواء الرمثا احتجاجا على ما قالوا إنه "تضييق" يُمارس عليهم على الحدود.
ويقول البحارة ان العاملون على خط الرمثا درعا مرورا بمركز حدود جابر (نصيب) ان اعتصامهم جاء احتجاجا على بطء الاجراءات في المعبر خاصة عملية تفتيش السيارات اثناء العودة من سوريا.
ويطالب المعتصمون بزيادة عدد الكوادر العاملة في مركز الحدود لتسهيل عبور المركبات وعدم تاخيرها لساعات طويلة. 

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