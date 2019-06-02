الرئيسية | محليات الحكومة تكشف حقيقة الحنش بالكرك

وطنا اليوم-عمان:نفت الحكومة صحة الأخبار المتداولة حول اتلاف شبكة مياه اشرب البلاستيكية وانقطاع المياه في بلدة المزار الجنوبي بالكرك، إثر ملاحقة "حنش" وحرق أعشاب. وقالت الحكومة عبر منصتها "حق تعرف" أن الخبر عار عن الصحة ولم يحدث العام الحالي، مشيرة إلى أنه في العام الماضي اشتبه مواطن في البلدة لدى حرقه الأعشاب بوجود حنش داخل الخط وتبين لاحقا أنه بربيش بلاستيكي.

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