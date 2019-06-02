عناب تقدم اوراق اعتمادها لامبراطور اليابان

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وطنا اليوم-عمان:قدمت الوزير الاسبق والسفيرة الحالية لدى اليابان لينا عناب اوراق اعتمادها للامبراطور الياباني.

وقالت عناب عبر حسابها في تويتر :" تشرفت اليوم بأن قدمت أوراق اعتمادي لجلالة الإمبراطور ناروهيتو سفيرة للمملكة الأردنية الهاشمية لدى اليابان. أتطلع لخدمة وطني الحبيب الأردن، وسأبذل قصارى جهدي لأبني على العلاقات المميزة والتي يتمتع بها الأردن مع دولة وشعب اليابان الصديقين".

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