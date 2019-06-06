الأمن يحذر مجدداً كل من يعطل حركة السير

وطنا اليوم-عمان:أعادت مديرية الامن العام تحذيرها بأنها ستقوم باتخاذ اشد الاجراءات القانونية والادارية بحق كل من يقوم بتعطيل حركة السير عن طريق اطفاء مركبته في الطرق العامة حيث ستقوم ادارة السير وكافة الوحدات الشرطية بالتعامل مع كل من يرتكب مثل تلك المخالفات التي دعى اليها البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وأكدت المديرية في بيان لها، انها لن تسمح لأي كان وتحت اي ظرف كان بتعطيل حركة السير،وستقوم بواجبها الذي فرضه عليها القانون بمنع التعدي على حقوق الاخرين وحقهم في الطريق العام .

حيث سيتم سحب أي مركبة تقوم بتعطيل حركة السير وحجزها في ساحات الحجز المؤقت في منطقة السواقة لمدة اسبوعين مع تحمل كلف النقل والحجز اضافة الى تحرير المخالفة القانونية اللازمة وتحويل سائقها الى الحاكم الاداري لاتخاذ الاجراءات الادارية بحقه.

وأهابت بالجميع الالتزام بالقوانين والانظمة وعدم ارتكاب مثل تلك المخالفات تجنباً لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية والادارية بحقهم .