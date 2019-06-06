الجمارك توضح تفاصيل الاستجواب المثير للجدل

وطنا اليوم-عمان:أصدرت دائرة الجمارك توضيحا حول استجواب موظف لعدم مشاركته بتبادل التهاني في عيد الفطر، جاء فيه:

١.دأبت دائرة الجمارك وعلى مدار السنوات السابقة على اصدار تعميم مسبق لتنظيم عملية تبادل التهاني ما بين الموظفين من خلال تحديد مكان وموعد تبادل التهاني في فترة زمنية لا تتجاوز نصف ساعة منذ بدء الدوام الرسمي بعد انتهاء عطلة عيد الفطر السعيد وعيد الاضحى المبارك حيث توفر مساحة ليتمكن الموظفين من تبادل التهاني ومن ثم العودة الى مكاتبهم وتقديم الخدمات للمواطنين.

٢. يأتي هذا التنظيم حرصا من الدائرة على عدم هدر الوقت وضمان التزام الموظفين في اماكن عملهم وعدم اضاعة الوقت بتهنئة زملائهم على حساب وقت متلقي الخدمة والذي هو حق لهم يجب صونه واحترامه.

٣.يعتبر هذا الاجراء من الامور التنظيمية التي تختص باصدارها الادارة وفقا للصلاحيات المحددة وبما يحقق اهداف الدائرة وعلى كافة الموظفين الالتزام بها وتنفيذها طالما انها لا تخالف القوانين والانظمة النافذة وبدلالة احكام المادة (٧/أ/٣) من دليل سلوك واخلاقيات موظفي الضابطة الجمركية النافذة.

٤.تقوم المديرية المعنية باستجواب الموظفين في حال عدم التزامهم بالتعميم الصادر بهذا الخصوص ويقصد من هذا الاجراء لفت نظر الموظفين الى ضرورة الالتزام بالتعليمات تحقيقا لمصلحة العمل ومتلقي الخدمات الجمركية والتي تحرص الدائرة على تلبية احتياجاتهم باسرع وقت ممكن وبدون تأخير.

نشكركم على التواصل المستمر فيما بيننا لخدمة وطننا الغالي ولكم منا فائق الاحترام والتقدير.







