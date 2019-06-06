الرئيسية | محليات عبيدات يعلن تشكيل حملة وطنية لاسقاط صفقة القرن

وطنا اليوم-عمان:أكد متحدثون مساء اليوم الثلاثاء، أن صفقة القرن مصيرها الفشل، مشددين في الوقت ذاته على أن "ورشة المنامة ستكشف خطرها على العرب".

جاء ذلك خلال "الملتقى الوطني لمقاطعة ورشة المنامة واسقاط صفقة القرن" الذي دعا إليه التجمع الوطني للتغيير وأقيمت أعماله مساء اليوم في قاعة الزهراء في مجمع النقابات المهنية في عمان.

رئيس الوزراء الأسبق، أحمد عبيدات، قال إن مصير الصفقة الفشل، مشدداً على أن موقف الراي العام في الاردن وفلسطين والأمة العربية رفض الصفقة.

عبيدات أكد أن "إسرائيل هي العدو" وأن "ورشة المنامة ستكشف خطرها على العرب".

ودعا عبيدات الشعب الاردني للحفاظ على الأردن، منوهاً بضرورة الحريات العامة وتحرير مناهج التعليم من الانهزام.

وشدد على أن "تغيير النهج في إدارة الدولة ضرورة تمليها القضايا الوطنية".

بدوره قال مازن ارشيدات نقيب المحامين إن الحكومة لا تسمع ولا تتحدث عن ورشة المنامة وهي ليست صاحبة ولاية.

وأضاف "المؤامرة على فلسطين مؤامرة على الاردن"، مؤكدا ان "صفقة القرن انتهت بفشل نتانياهو"

وقال ارشيدات "لم نحظ بتغيير النهج ولا بتغيير الوجوه"، مشددا في الوقت ذاته "حافظنا على هذا البلد لمعرفتنا بمقدراته".

غير انه اعتبر أن "تكميم الأفواه امر مرفوض".

أحمد الحجايا نقيب المعلمين قال إن ورشة البحرين "هي في الحقيقة مؤامرة" و"تطبيع مجاني للصهيونية".

لبيب قمحاوي، عضو اللجنة التحضيرية للتجمع الوطني للتغيير أكد رفض القوى الشعبية لصفقة القرن، مشددا على أن النزاع العربي جاء على حساب الشعوب والقضايا العربية وتمرير الصفقة عسكرياً وسياسياً واقتصاديا

من جانبه قال سعيد ذياب، امين عام حزب الوحدة الشعبية، إن الورشة التفاف على حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق أهداف الحركة الصهيونية".

سالم الفلاحات، نائب الأمين العام لحزب الشراكة والإنقاذ، قال إن اعادة ترتيب الوضع الاردني لخدمة القضايا الوطنية وافشال الحصار على الفلسطينيين وإسقاط صفقة القرن.

وشدد على ضرورة "دفن خلافاتنا الفكرية"، "لبناء قوة شعبية للحفاظ على الاردن وفلسطين".

المحامي راتب الجنيدي أكد أن صفقة القرن الاميركية هي تكريس للدولة اليهودية وتقويض الأهداف الاردنية والعربية، مشددا على أنها تأتي "ثمرة الاتفاقيات العربية والتطبيع العربي".

رولى الحروب، امين حزب اردن أقوى، قالت إن الصمت خيانة ولم نعد دمى، مشددة على أن "صفقة القرن لن تمر وفينا طفل ورجل وامراة".

شلاش الخريشا عضو التجمع الوطني للتغيير، رأى أن "صفقة القرن تأتي على اشلاء عملية السلام". فيما شدد على أن ورشة المنامة تهدف إلى إلغاء وكالة الغوث وتوطين اللاجئين في مواطنهم.

أعلن رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات تشكيل حملة وطنية لاسقاط صفقة القرن.

وقال عبيدات، إن مصير الصفقة الفشل، مشدداً على أن موقف الراي العام في الاردن وفلسطين والأمة العربية رفض الصفقة.

عبيدات أكد أن "إسرائيل هي العدو" وأن "ورشة المنامة ستكشف خطرها على العرب".

ودعا عبيدات الشعب الاردني للحفاظ على الأردن، منوهاً بضرورة الحريات العامة وتحرير مناهج التعليم من الانهزام.

وشدد على أن "تغيير النهج في إدارة الدولة ضرورة تمليها القضايا الوطنية".

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