صورة استفزت مشاعر الاردنيين واشعلت الفيسبوك

وطنا اليوم-عمان:تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لعداد كهرباء منزلي كتب عليه صاحب عبارة من اجل عدم فصل الكهرباء عنه من قبل الشركة.

وكتب صاحب المنزل على صندوق عداد الكهرباء :" لا تقطع الكهرباء عني .. عندي أنسولين بالثلاجة لطفل صغير .. مواطن مسخم".

وأثارت الصورة العددي من مستخدمي مواقع التواصل في الاردن، لما تحمل من معاني الفقر بسبب عد قدرة صاحب المنزل على دفع فواتير الكهرباء.