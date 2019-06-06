 وطنا نيوز -صورة استفزت مشاعر الاردنيين واشعلت الفيسبوك
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صورة استفزت مشاعر الاردنيين واشعلت الفيسبوك
التاريخ : 18-06-2019 08:38:26 المشاهدات: 1595

وطنا اليوم-عمان:تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لعداد كهرباء منزلي كتب عليه صاحب عبارة من اجل عدم فصل الكهرباء عنه من قبل الشركة.
وكتب صاحب المنزل على صندوق عداد الكهرباء :" لا تقطع الكهرباء عني .. عندي أنسولين بالثلاجة لطفل صغير .. مواطن مسخم".
وأثارت الصورة العددي من مستخدمي مواقع التواصل في الاردن، لما تحمل من معاني الفقر بسبب عد قدرة صاحب المنزل على دفع فواتير الكهرباء.
وعا العديد من الناشطين الى مساعدة المواطن، لعدم قيام الشركة بفصل الكهرباء عنه، بالاضافة الى مساعدة ابنه المريض.

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