الرزاز: أمن السعودية من أمن الأردن

وطنا اليوم-عمان:أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز عمق العلاقات الاخوية التاريخية والراسخة التي تربط المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية بفضل الرعاية والاهتمام التي تحظى به من جلالة الملك عبدالله الثاني واخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مشيرا إلى أن أمن السعودية من أمن الأردن.

كما اكد رئيس الوزراء لدى لقائه في مكتبه برئاسة الوزراء اليوم الثلاثاء، وفدا من مجلس الشورى السعودي برئاسة رئيس لجنة الصداقة السعودية الاردنية صالح بن منيع الخليوي، حرص الحكومة على تعزيز اواصر التعاون المشترك مع المملكة العربية السعودية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وقال الرزاز خلال اللقاء الذي حضره وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة والسفير السعودي بعمان الامير خالد بن فيصل آل سعود ورئيس لجنة الاخوة البرلمانية الاردنية السعودية النائب الدكتور خير ابو صعيليك: إن جلالة الملك عبدالله الثاني وجه الحكومة للعمل على تقوية الاقتصاد وتعزيز اعتماده على الذات والسعي لاستقطاب الاستثمارات التي تعزز النمو الاقتصادي وتوفر فرص العمل.

وشدد رئيس الوزراء على ان أمن الاردن من أمن المملكة العربية السعودية وكذلك الأمر فإن أمن السعودية من أمن الاردن، لافتا الى التنسيق المشترك تجاه كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جهته اكد رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأردنية ان زيارة وفد مجلس الشورى إلى المملكة الأردنية الهاشمية تأتي في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكتين الشقيقتين اللتين تجمعهما روابط الاخوة والتاريخ والجغرافيا.

وأشاد بالعلاقات الثنائية بين البلدين والحرص على تعزيزها في المجالات كافة وبشكل خاص تعزيز التعاون المشترك على صعيد العلاقات البرلمانية.

واكد بهذا الصدد اهمية تعزيز العلاقات السياحية بين البلدين ودراسة امكانية تسيير رحلات طيران مباشرة بين المدن السعودية والاردن الذي يعد احد الخيارات المفضلة للسياحة السعودية في ظل توفر الأمن والأمان والعادات والتقاليد المتشابهة.

واشار السفير السعودي بهذا الصدد إلى ان اعداد السياح السعوديين الذين زاروا الاردن العالم الماضي تجاوز مليون سائح.

ولفت سموه الى ضرورة اعطاء الاولوية لتحسين الطريق بين حالة عمار والمدورة الذي يعد شريانا حيويا بين البلدين.

كما اشار الى خطط المملكة العربية السعودية لتطوير المناطق الجمركية لتسهيل الاجراءات وتسريع انتقال البضائع والسلع بين البلدين.

من جهته اكد النائب خير ابو صعيليك اهمية مواصلة الجهود والتنسيق في مجال العلاقات البرلمانية خدمة للمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

واشار الى ان العلاقات الاقتصادية بين الاردن والسعودية مبنية على المنفعة والمصلحة المشتركة واهمية تنفيذ مشاريع تحقق الفائدة المرجوة للبلدين الشقيقين.

وتحدث اعضاء الوفد مؤكدين اهمية تبادل الخبرات الاستشارية في مجال الاسكان والهندسة والمقاولات والسجل العقاري وقطاعي التعليم وتكنولوجيا المعلومات.

وضم الوفد اعضاء اللجنة محمد بن راشد الحميضي، والمهندس محمد بن مدني العلي، وناصر بن عبد اللطيف النعيم، والدكتورة نورة بنت فرج المساعد.