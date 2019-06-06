استجواب موظف بالجمارك لعدم مشاركته بتبادل التهاني في العيد

وطنا اليوم-عمان:اثار استجواب تم توجيهه الى احد الموظفين في دائرة الجمارك العامة استياء الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي لما يشكله من من سابقه في تاريخ الوزارات والمؤسسات الحكومية بحكم انه لايوجد اي سند قانوني او تعليمات تحكم اجبار الموظف على المشاركة في تقبل التهاني بالمناسبات الاجتماعية .

حيث قامت مديرية الرقابة والتفتيش في دائرة الجمارك العامة بتوجيه استجواب الى الموظف جعفر سامي شعوط تضمن قيامه ببيان الاباب التي دعته لعدم مشاركة موظفي الدائرة بتبادل التهاني بمناسبة عيد الفطر يوم الاثنين الموافق ١٠/ ٦/ ٢٠١٩.

كما طالبت دائرة التفتيش من الموظف السرعة في الاجابة وذلك حتى تتمكن من استكمال الاجراءات .



