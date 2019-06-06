الملك يشيد بالمستوى الشرطي الاحترافي لمنتسبي الأمن

وطنا اليوم-عمان:زار جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، مديرية الأمن العام، حيث التقى مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود.

واستمع جلالته إلى إيجاز قدمه اللواء الحمود عن أبرز معالم الاستراتيجية الأمنية التي شرعت مديرية الأمن العام بتنفيذها.

وأعرب جلالة القائد الأعلى عن اعتزازه بمنتسبي جهاز الأمن العام، وتقديره لدورهم الكبير في حفظ أمن الوطن واستقراره وحماية مقدراته ومكتسباته، وبما تقوم به مختلف الوحدات الشرطية من واجبات ومهام لمكافحة الجريمة وتقديم الخدمة الأمنية والشرطية الفضلى للمواطنين والمتواجدين في المملكة.

وأشاد جلالته بالمستوى الشرطي الاحترافي الذي وصل إليه منتسبو الأمن العام ومستوى التأهيل والتدريب الذي توليه المديرية لهم لرفع كفاءتهم وتطوير قدراتهم.

بدوره، أكد اللواء الحمود أن جهاز الأمن العام ماض في تنفيذ توجيهات جلالة القائد الأعلى وتسخير جميع الإمكانات والطاقات البشرية والتقنية المتاحة في سبيل الارتقاء بمستويات الخدمة الأمنية والشرطية والاجتماعية المقدمة للمواطنين، واستمرار العمل وفق النهج التشاركي والتنسيقي وبأعلى المستويات مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية الأخرى ومؤسسات الدولة المختلفة، للدفاع عن الأردن وأمنه واستقراره.

واطلع جلالته خلال الزيارة على عدد من المركبات الحديثة التي أدخلت للخدمة الشرطية والمجهزة فنيا وتقنيا لتعزيز قدرة العاملين ورفع مستوى الأداء الشرطي وكفاءة العملية الأمنية وإمكانيات التعامل مع الجريمة وتقديم الخدمة الشرطية.

وتناول جلالة القائد الأعلى على هامش الزيارة الغداء مع عدد من ضباط وضباط صف وأفراد مديرية الأمن العام من مختلف الوحدات الشرطية وتبادل الحديث معهم واستمع لأبرز مهامهم وواجباتهم التي يضطلعون بها كل ضمن نطاق عمله.