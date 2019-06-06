الصفدي: ندعم صفقة القرن بشروط

وطنا اليوم-عمان: قال وزير الخارجية أيمن الصفدي، إن الأردن سيدعم الخطة الأميركية للسلام، أو ما يعرف بـ"صفقة القرن"، بشروط.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع مؤتمر صحافي مشترك والمفوض الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني.

وأكد الصفدي أن الأردن بالتأكيد سيستمع للخطة الأميركية، وسيدعمها بشروط، أهمها تحقيق السلام الذي ينهي الاحتلال ويضمن العدالة للفلسطينيين ويحقق الاستقرار في المنطقة.

وأشار إلى أن الأردن وأوروبا والعالم سيدعمون هذه الخطة إذا كانت تحقق تلك الشروط، لأن ذلك ما يسعى الجميع لتحقيقه.

أما إذا لم تحقق الخطة تلك الشروط، فإن الأردن سيرفضها، وفقا للصفدي.

وفي ما يتعلق بورشة البحرين، قال وزير الخارجية، "وجهت للمملكة الأردنية الهاشمية دعوة لحضورها، ندرس هذه الدعوة، وإن حضرنا نحضر لنعبر عن هذا الموقف الثابت الراسخ في إطار سياسة الاشتباك الإيجابي التي اعتمدتها المملكة سبيلاً دائماً للتعبير عن مواقفها. إذا طرح شيء لا نقبله سنقول لا بكل بساطة. قلنا لا في الماضي وسنقول لا لأي شيء لا ينسجم مع ثوابتنا التي يعرفها الجميع، وإذا طرح شيء إيجابي سنتعامل معه".