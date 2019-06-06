 وطنا نيوز -العراق يضبط 5 شاحنات أدوية أردنية منتهية الصلاحية
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العراق يضبط 5 شاحنات أدوية أردنية منتهية الصلاحية
التاريخ : 18-06-2019 12:39:38 المشاهدات: 1205

وطنا اليوم-عمان: اعلن الامن العراقي ضبط خمس عجلات (شاحنات) كبيرة غرب بغداد محملة بأدوية منتهية الصلاحية.

وذكر بيان للدائرة الاعلامية في العراق ان "قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة بغداد وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من ضبط خمسة عجلات كبيرة قادمة من الاردن محملة بأدوية منتهية الصلاحية بمستندات مزيفة".

وأضاف البيان انه "جرى التحفظ عليها وتشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة لغرض اتلافها بمحاضر اصولية علاوة على القاء القبض على أصحاب العجلات وفق مذكرات قضائية".

وتابع البيان انه "في الوقت ذاته ضبطت مواد طبية مهربة مختلفة الانواع وبكميات كبير داخل منزل يقع غرب بغداد بالتنسيق مع القوات الماسكة للارض وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة".


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