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سلطة وادي الأردن توضح حول تعيين مهندس سد الوالة
وطنا اليوم-عمان: اشارة الى ما يتم تداوله عن اعمال تنفيذ مشروع سد الوالة وحتى يعلم الذين لايعلمون توضح سلطة وادي الاردن بان المهندس المذكور في بعض المواقع والتواصل الاجتماعي كان يعمل لدى شركة المقاولات المنفذة للمشروع (المقاول) وهناك شركة استشارية تراقب اعمال المقاول المنفذ للمشروع.
و هو مهندس تم تعينه في مشروع تعلية سد الواله لدى المقاول بتاريخ ١/١/٢٠١٨ كونه من ابناء المنطقة ضمن خطط الحكومة في تشغيل ابناء المجتمعات المحلية وقد عمل لمدة سنة واربعة شهور وقامت الشركة بفصل المذكور بسبب عدم التزامه واعتداءه على مدير المشروع حيث قامت الشركة المنفذة للمشروع بفصلة بتاريخ ٢٩/٤/٢٠١٩ بموجب كتاب رسمي
مع العلم بان اختصاص اعتماد المواد بالمشروع من اختصاص الاستشاري المشرف على المشروع والمهندس المذكور لم يكن ضمن كادر الأشراف وإنما كادر المقاول
وتدعو سلطة وادي الاردن كل من لديه ما يثبت عدم التزام اية جهة كانت سواء قدمت من المهندس المذكور او اَي مواطن بخصوص هذا المشروع او غيره بالمبادرة بتلبية واجبه الوطني والاخلاقي امام الله اولا وتجاه مواطنته الصالحة تقديمها للجهات المعنية للتاكد من حقيقتها دون محاولات التشكيك بمنجزات الوطن مع العلم انه يجري متابعة كافة الاعمال من قبل شركات عالمية استشارية ذات خبرات عريقة في المشاريع.
سلطة وادي الاردن
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