الحكومة تبشر الأردنيين: الطريق الصحراوي بـ مواصفات عالمية

وطنا اليوم-عمان:كشفت وزارة الأشغال العامة والإسكان، عن موعد الانتهاء من اعادة تأهيل الطريق الصحراوي، والذي أكدت أنه سيكون ضمن المواصفات العالمية.

وقال الناطق باسم الوزارة جمال قطيشات، صباح الثلاثاء: ان الانتهاء من اعادة تأهيل الطريق الصحراوي، سيكون العام المقبل، وضمن المواصات العالمية.

وكشف قطيشات عن كلفة مشروع الطريق الصحراوي، التي بلغت 352 مليون دولار، على مسافة 230 كم ، مشيرا الى ان اسلعودية مولت المشروع بقيمة 230 مليون دولار، والبقية قرض حكومي.

ولفت الى ان المسرب الثالث سيكون من العقبة الى راس النقب مخصص للشاحنات فقط، وفي حال توفر تمويل سيتم استكمال المسرب الثالث من النقب وحتى عمان.

ويشرف على المشروع مستشارين اردنيين وسعوديين، حيث بلغت نسبة الانجاز به 49%، بعد طرحه على 3 مقاولين.

وأكد قطيشات أنه سيتم الغاء التحويلات على الصحراوي اولا باول، مع استكمال اعادة تأهيل الطريق.