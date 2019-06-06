الرئيسية | محليات الملكة نور تفاجئ الجميع وتنعى الرئيس مرسي

وطنا اليوم-عمان:غردت الملكة نور الحسين عبر هاتشتاغ #Morsi

والذي انتشر حول العالم فور اعلان نبأ وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي. ووصفت الملكة نور الرئيس مرسي في تغريدتها بأنه الرئيس المصري الوحيد والأول المنتخب ديمقراطيا مضيفة “ارتح بسلام” وقالت الملكة نور في تغريدتها التي كتبتها باللغة الإنجليزية "أرقد بسلام، الرئيس الأول والوحيد المنتخب ديمقراطيا في مصر # مرسي". وفي وقت سابق اليوم، أعلن التلفزيون الرسمي المصري، وفاة الرئيس الأسبق، محمد مرسي، أثناء جلسة محاكمته.



وأوضح التلفزيون أن "مرسي" تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على إثرها.

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