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الملكة نور تفاجئ الجميع وتنعى الرئيس مرسي
وطنا اليوم-عمان:غردت الملكة نور الحسين عبر هاتشتاغ #Morsi
ووصفت الملكة نور الرئيس مرسي في تغريدتها بأنه الرئيس المصري الوحيد والأول المنتخب ديمقراطيا مضيفة “ارتح بسلام”
وقالت الملكة نور في تغريدتها التي كتبتها باللغة الإنجليزية "أرقد بسلام، الرئيس الأول والوحيد المنتخب ديمقراطيا في مصر # مرسي".
وفي وقت سابق اليوم، أعلن التلفزيون الرسمي المصري، وفاة الرئيس الأسبق، محمد مرسي، أثناء جلسة محاكمته.
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