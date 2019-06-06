الحكومة تنفي رفض فكرة مد خط من الديسي للجنوب

وطنا اليوم-عمان:اكد وزير المياه والري م. رائد ابو السعود ان جميع مناطق المملكة تحظى بعناية تامة من لدن قطاع المياه وخاصة محافظات الجنوب والبادية وان الوزارة تعمل بكل امكانياتها لضمان وصول كميات كافية وبعدالة لجميع ارياف وبوادي المملكة مؤكدا بحمد الله ان المصادر المائية والاحواض المائية كافية في مناطق البادية والجنوب في الوقت الذي تفتقر مناطق اخرى لتلك المصادر.

وشدد على ان ما يتم تداوله عن رفض فكرة مد خط من ناقل الديسي للمحافظات الجنوبية عار عن الصحة و انه واذا ما قضت الحاجة في اي وقت من الاوقات مستقبلا سيتم تامين احتياجات محافظات الجنوب واي منطقة في المملكة من اي مصدر مائي متوفر سواء من الابار التي تؤمن المياه من الاحواض المائية ومنها حوض الديسي الممتد حتى وسط المملكة او من اي مصدر اخر كونه تامين كل مواطنين الوطن الاردن الواحد هدف لاحياد عنه في اي منطقة كان .

ونوه الى انه لدى الوزارة خطط لتنفيذ مشاريع استراتيجية تتضمن تنفيذ ناقل وطني ومحطات لتحلية المياه وعلى راس اولوياتها تزويد مناطق الجنوب وعموم محافظات المملكة باحتياجاتها المائية سواء بسواء لتحسين التزويد المائي .