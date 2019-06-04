 وطنا نيوز -تفاصيل زيارة بعثة الصندوق للاردن
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تفاصيل زيارة بعثة الصندوق للاردن
التاريخ : 17-06-2019 04:34:30 المشاهدات: 996

وطنا اليوم-عمان:استعرضت الحكومة، الاثنين، المؤشرات الاقتصادية أمام بعثة صندوق النقد الدولي.

وقال وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية إن الاجتماعات مع بعثة صندوق النقد الدولي تأتي ضمن الزيارات الدورية للبعثة للتباحث حول برنامج الإصلاح المالي الجاري تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد

وأشار الدكتور كناكرية تم صباح الاثنين عقد إجتماع مع بعثة صندوق النقد الدولي بحضور كل من معالي وزير التخطيط و ومعالي محافظ البنك المركزي والأمين العام لوزارة المالية ونائبي محافظ البنك المركزي.

واكد كناكرية انه تم استعراض المؤشرات الاقتصادية والتي تشير إلى نمو الصادرات ونمو السياحة خلال الفترة المنقضية من العام الحالي والإجراءات الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي بما في ذلك المؤشرات المالية والتي تهدف إلى المحافظة على العجز المستهدف وتخفيض نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي، والتحضير للمراجعة الثالثة التي ستكون في شهر أيلول من هذا العام الحالي

وبين كناكرية ان ستجري اجتماعات اخرى خلال الزيارة وستقوم البعثة بعقد عدة زيارات ولقاءات لبعض الوزارات والمؤسسات الحكومية والجهات الاقتصادية خلال فترة الزيارة حيث من المتوقع ان تنتهي الزيارة في الأسبوع القادم.


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