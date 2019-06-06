الحكومة: استقرار أسعار المشتقات النفطية

وطنا اليوم-عمان:نشرت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، الأثنين، النشرة الأسبوعية للأسبوع الثاني من شهر حزيران الحالي.

وبحسب ما جاء في النشرة، حققت أسعار المشتقات النفطية خلال الأسبوع الثاني من شهر حزيران استقرارا مقارنة مع أسعارها في الأسبوع الأول من الشهر، فارتفع سعر البنزين أوكتان 95 ارتفاعاً خفيفاً من 6ر563 دولار للطن الى 6ر567 دولار وبنسبة 7ر0% فيما ارتفع سعر البنزين أوكتان 90من 547 دولار للطن الى 9ر548 دولار وبنسبة ارتفاع 3ر0%. وانخفض سعر الديزل بنسبة 4ر0% من 8ر550 دولار للطن الى 6ر548 دولار في حين ارتفع سعر الكاز من 8ر583 دولار للطن الى 1ر584 دولار وبنسبة ارتفاع 1ر0%.

من جانب آخر، استقر معدل سعر الغاز البترولي المسال لشهر حزيران الحالي عند 4ر422دولار للطن .

وكان سعر خام برنت قد حقق استقرارا في الأسبوع الثاني من هذا الشهر عند 63.4 دولار للبرميل مقارنة مع 2ر63دولار للأسبوع الأول وبنسبة ارتفاع بلغت 3ر0%.