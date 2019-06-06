الرئيسية | محليات رئيس الوزراء يرفض طلب لأحد أباطرة الرواتب التقاعدية المرتفعة

وطنا اليوم-عمان:باءت جميع المحاولات والواسطات التي بذلها احد الوزراء المتقاعدين من استصدار قرار اتخذته المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والذي تضمن ايقاف راتبه التقاعدي البالغ 8 الآف دينار شهرياً بعد ثبوت عمله في احدى الشركات .

قرار الضمان جاء بعد تنسيبات اتخذتها لجان التفتيش التي اعتمدت على حيثيات حقيقية تمثلت بعمر الوزير البالع من العمر 52 عاماً ، وحاصل على تقاعد مبكر من الضمان الاجتماعي براتب يبلغ 8000 دينار شهرياً ، وثبت قيامه بالعمل لدى احدى الشركات ، مما استوجب ايقاف تقاعده لمخالفته القانون .

الوزير من أباطرة وأصحاب الرواتب التقاعدية المرتفعة التي تستنزف دفع رواتبهم الشهرية مئات الآف من أموال الضمان الاجتماعي ، إلا ان الملفت للانتباه ان معاليه يعتبر من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي الذي يطالب بمحاربة الفساد والواسطة والمحسوبية ، لكن هذه المبادىء سرعان ما تزول عند مصالحهم .

حيث حاول الوزير ايقاف قرار الضمان الاجتماعي بهذا الخصوص ، فقرر الخوض في معترك الواسطة والمحسوبية فقام بمقابلة رئيس الوزراء د. عمر الرزاز الذي اعتذر عن إجابة طلب معاليه كون قرارات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تستند إلى قانون لايتسطيع تجاوزها .

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