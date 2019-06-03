الرئيسية | محليات النقابات تدين جن وتدعو للتظاهر رفضاً لصفقة القرن

وطنا اليوم-عمان:طالب مجلس النقباء خلال اجتماع عقده امس بعدم المشاركة في مؤتمر البحرين "التطبيعي".

وقال رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين م.احمد سمارة الزعبي، في بيان له أن النقابات جددت رفضها للمشاركة في مؤتمر البحرين الذي يعتبر أحد أدوات تمرير مايسمى ب"صفقة القرن" التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية من خلال تقديم بدائل اقتصادية مقابل الحلول السياسية "المال مقابل السلام".

ودعا مجلس النقباء النقابيين للمشاركة بالأنشطة والفعاليات الوطنية التي ترفض صفقة القرن ومؤتمر البحرين.

وأكد م.سمارة دعم النقابات لكافة الفعاليات التي تقام في مختلف محافظات المملكة للتصدي لصفقة القرن.

وأدان مجلس النقباء الأردني، الاثنين، مسلسل "جن" مؤكدا أنه لايعبر عن المجتمع الأردني، وأنه يأتي في سياق محاولات تفتيت المجتمع واضعافه.

ودعا المجلس في بيان له، الحكومة والجهات المعنية، إلى تشديد الرقابة على المسلسلات التي تنتج محليا بحجة أنها تعكس واقع مجتمعنا، وطالب بإنتاج مسلسلات وبرامج تظهر واقع المجتمع الأردني وتاريخه وبطولاته وشخصيات الوطنية.

وكان المسلسل أثار موجة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الاردن، عقب بثه عبر شبكة "نيتفليكس" قبل أيام بسبب ما احتواه من مشاهد وصفها البعض باللا أخلاقية.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر