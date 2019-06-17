الرئيسية | محليات رسالة الى دولة الدكتور عمر الرزازشكوى عدم وصول المياة الى مشتركيها

بسم الله الرحمن الرحيم



دولة رئيس الوزراء الاكرم



نوجهة لدولتكم رسالتنا نحن ابناء غرب اربد وخاصة ابناء قرية زحر الهزايمه



دولة الدكتور عمر الرزاز رئيس الوراء منذ عطلة عيد الفطر ونحن نعاني من عدم وصول المياة الى منطقتنا في غرب اربد ولغاية الان ونحن نخاطب مدير مياة اليرموك اربد وقد تواصلنا معه لحل ازمة وصول المياة كما كانت في السابق لقد اصبح المواطنون في غرب في حالة توتر علما بأن معالي وزير المياة لدية العلم بهذا الازمة ولم يتجابوا لحل هذة الازمة نطالب بانهاء وحل قضية المياة وايصالها للمواطنين في منطقة غرب اربد وبالسرعة الممكنة علما بأن مدير مياة الرموك اربد لم يحرك ساكنا لانهاء الازمة ولغاية الان ونحن نعاني ارجو من دولتكم التدخل الفوري لحل ازمة المياة واتمنى ان يتواتجد معالي وزير المياة ويرى بنفسة على أرض الواقع البيوت التي لم تصلها لغاية الان وقامو بشراء تنكات مياة لقضاء حاجتهم دولة رئيس الوزراء انني ادعوك لزيارة منطقة غرب اربد والاضطلاع على الواقع والاستماع للمواطنين .



وأفبلوا فائق الاحترام والتقدير



يوسف الهزايمه

0779627625

17/6/2019

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