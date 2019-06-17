 وطنا نيوز -رسالة الى دولة الدكتور عمر الرزازشكوى عدم وصول المياة الى مشتركيها
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رسالة الى دولة الدكتور عمر الرزازشكوى عدم وصول المياة الى مشتركيها
التاريخ : 17-06-2019 01:23:55 المشاهدات: 1179

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة رئيس الوزراء الاكرم

نوجهة لدولتكم رسالتنا نحن ابناء غرب اربد وخاصة ابناء قرية زحر الهزايمه

دولة الدكتور عمر الرزاز رئيس الوراء منذ عطلة عيد الفطر ونحن نعاني من عدم وصول المياة الى منطقتنا في غرب اربد ولغاية الان ونحن نخاطب مدير مياة اليرموك اربد وقد تواصلنا معه لحل ازمة وصول المياة كما كانت في السابق لقد اصبح المواطنون في غرب في حالة توتر علما بأن معالي وزير المياة لدية العلم بهذا الازمة ولم يتجابوا لحل هذة الازمة نطالب بانهاء وحل قضية المياة وايصالها للمواطنين في منطقة غرب اربد وبالسرعة الممكنة علما بأن مدير مياة الرموك اربد لم يحرك ساكنا لانهاء الازمة ولغاية الان ونحن نعاني ارجو من دولتكم التدخل الفوري لحل ازمة المياة واتمنى ان يتواتجد معالي وزير المياة ويرى بنفسة على أرض الواقع البيوت التي لم تصلها لغاية الان وقامو بشراء تنكات مياة لقضاء حاجتهم دولة رئيس الوزراء انني ادعوك لزيارة منطقة غرب اربد والاضطلاع على الواقع والاستماع للمواطنين .

وأفبلوا فائق الاحترام والتقدير

يوسف الهزايمه
0779627625
17/6/2019


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