ضبط اعتداءات جديدة على خطوط المياه في الكرك

وطنا اليوم-عمان:قالت وزارة المياه والري/ سلطة المياه ان كوادرها التفتيشية في مركز الوزارة/ سلطة المياه وبالتعاون مع ادارة المياه في محافظة الكرك من خلال التفتيش الفني الانضباطي التابع لشؤون المحافظات والرقابة الداخلية ضبطت اعتداءات جديدة في منطقة لواء القصر/ الكرك تتمثل بتنفيذ اعتداء على خطوط مياه رئيسية تغذي المواطنين في هذه المناطق وسحب المياه لتعبئة الصهاريج وبيعها بطريقة مخالفة حيث تبين ان هذه الاعتداءات سببا رئيسيا في عدم انتظام وصول المياه للمواطنين بشكل جيد في المنطقة خلال الفترة الماضية.

وبينت الوزارة/سلطة المياه ان المعتدي قام بسحب خط قبل عداد المياه وربطه لتزويد خزان كبير يستخدم لتعبئة صهاريج مياه لون ازرق لبيعها لمربي المواشي حيث لاذ المعتدي بالفرار من الموقع وتم اعداد ضبوطات خاصة بالواقعة واحالة الضبط للمدعي العام وفصل الوصلات المخالفة واعادة الاوضاع الى طبيعتها .

واوضحت انه فرقها التفتيشية ستواصل حملاتها المكثفة والتفتيشية في معظم المناطق نتيجة انعكاس ذلك على عدم وصول المياه للمواطنين وتحقيق العدالة ومحاسبة المعتدين الذين يقومون بالاستفادة من خدمة المياه دون حق في الوقت الذي كان البعض يعاني من عدم اكتفاءه بخدمة المياه رغم التزامه وتسديده للالتزامات المترتبة عليه .

وثمن المصدر الدعم الكبير من لدن الاهالي في جميع مناطق الكرك و محافظ الكرك والتعاون الجاد من قبل الاجهزة الامنية و مديرية الامن العام على تعاونهم المستمر في توفير كافة الامكانيات لتمكين كوادر الوزارة/ سلطة من القيام بواجبها وكذلك وسائل الاعلام اضافة الى مختلف اطياف المجتمع الذين يقومون يوميا بالابلاغ عن محاولات قلة قليلة تحاول الاعتداء على الشبكات او حفر الابار ايمانا منهم بأهمية الحفاظ على المياه وتطبيق هيبة وسيادة الدولة وترسيخ القانون حماية لمصالح المواطنين وحماية مقدرات المياه من اي عبث مشددا على انه لاتهاون في تطبيق احكام القانون .