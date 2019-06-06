الغلاء في الأردن.. متتالية لا تبقي ولا تذر

وطنا اليوم-عمان:كشفت تقارير ان الغلاء الذي يعاني منه المواطنون في المملكة وراء مجموعة من العوامل والاسباب وان التضخم من بعض السلع.

وأصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي لاسعار المستهلك (التضخم) والذي يشير إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر آيار 2019 ليصل الى 125.09مقابل 124.93 لنفس الشهر من عام 2018 مسجلاً ارتفاعاً معدله 0.1%.

وقد ساهم في ذلك الارتفاع بشكل رئيسي، مجموعة الايجارات بمقدار 0.32 نقطة مئوية، والخضروات والبقول الجافة والمعلبة والحبوب ومنتجاتها بمقدار 0.12 نقطة مئوية لكل منهما، والفواكه والمكسرات بمقدار 0.09 نقطة مئوية، والتعليم بمقدار 70.0 نقطة مئوية. وبالمقابل انخفضت أسعار مجموعة من السلع ومن ابرزها مجموعة النقل بمقدار 0.28 نقطة مئوية، والالبان ومنتجاتها والبيض بمقدار 0.19 نقطة مئوية، واللحوم والدواجن بمقدار 0.12 نقطة مئوية، والتبغ والسجائر بمقدار 0.15 نقطة مئوية.

اما على المستوى الشهري فقد ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر آيار 2019 مقارنة مع شهر نيسان من نفس العام بنسبة 0.2%. ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الارتفاع، ارتفاع مجموعة اللحوم والدواجن بمقدار 0.30 نقطة مئوية، والثقافة والترفية بمقدار 0.06 نقطة مئوية، والملابس بمقدار 0.05 نقطة مئوية، والسكر ومنتجاته بمقدار 0.03 نقطة مئوية، والفواكه والمكسرات بمقدار 0.02 نقطة مئوية. في حين كان من أبرز المجموعات السلعية التي انخفضت أسعارها مجموعة الخضروات والبقول الجافة والمعلبة بمقدار 0.12 نقطة مئوية، والتبغ والسجائر بمقدار 0.08 نقطة مئوية، والالبان ومنتجاتها والبيض بمقدار 0.05 نقطة مئوية، والاجهزة المنزلية بمقدار 0.003 نقطة مئوية.

كما يشير التقرير إلى أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك للخمسة أشهر الاولى من هذا العام قد ارتفع بمعدل 0.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018. ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الارتفاع مجموعة الخضروات والبقول الجافة والمعلبة بمقدار 0.42 نقطة مئوية، والحبوب ومنتجاتها بمقدار 0.28 نقطة مئوية ، والايجارات بمقدار 0.32 نقطة مئوية، والتعليم بمقدار 0.11 نقطة مئوية، والوقود والانارة بمقدار 0.06 نقطة مئوية. وبالمقابل انخفضت أسعار مجموعة من السلع ومن ابرزها مجموعة اللحوم والدواجن بمقدار 0.38 نقطة مئوية، والالبان ومنتجاتها والبيض بمقدار 0.14 نقطة مئوية، والنقل بمقدار 0.15 نقطة مئوية والملابس بمقدار 0.04 نقطة مئوية.

أما فيما يتعلق بالرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلك لشهر آيار 2019 (والذي يقاس باستبعاد السلع الأكثر تذبذباً بأسعارها لمجموعة الغذاء والوقود والإنارة والنقل) فقد بلغ 129.6مقابل 128.0 خلال نفس الشهر من عام 2018 بارتفاع معدله 1.2%. وعلى المستوى التراكمي فقد بلغ الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلك للخمسة أشهر الاولى من هذا العام 129.3 مقابل 127.8 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018 بارتفاع معدله 1.2%. ت

يشارانه هناك ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلِك (التضخم) في الأردن، بنسبة 4.5% على أساس سنوي في العام الماضي (2018)، مقارنة بمستواه في عام 2017، ليواصل الأردن بذلك احتلاله المركز الأول عربياً في غلاء المعيشة.

وبحسب البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة ، فقد جاءت الزيادة نتيجة ارتفاع أسعار مجموعات النقل والحبوب ومنتجاتها، والتبغ والسجائر، والإيجارات، والوقود والإنارة، وفق ما نقلته وكالة "الأناضول".

وعلى أساس شهري انخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر ديسمبر 2018، بنسبة 0.7%، عن الشهر الذي سبقه.

ونتج هذا التراجع عن انخفاض أسعار مجموعة النقل، والفواكه والمكسرات، والوقود والإنارة، والخضراوات والبقول الجافة والمعلبة، والسكر ومنتجاته.