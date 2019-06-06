جمعية البنوك تعلن عدد الأردنيين الذين أجلّوا أقساطهم في رمضان

وطنا اليوم-عمان:كشفت جمعية البنوك العاملة في المملكة، عن عدد المواطنين استفادوا من مبادرة تأجيل الأقساط في رمضان.

وقال رئيس الجمعية هاني القاضي في تصريح صحفي، إن البنوك لبت طلبات أكثر من 70 ألفا من عملائها لتأجيل أقساط القروض المستحقة خلال شهر رمضان قيمتها نحو 15 مليون دينار، ما ساهم في تخفيف أعباء الأسر والمواطنين بتوفير سيولة ساعدتهم على تلبية احتياجاتهم خلال الشهر الكريم، ومستلزمات عيد الفطر، كما عزز هذا الامر الطلب في الأسواق ما انعكس على النشاط التجاري.

وافاد القاضي، ان البنوك حققت انجازاً قياسياً في الانتهاء من عملية تأجيل سداد الاقساط خلال فترة وجيزة، بفضل الجهد الكبير المطلوب فنياً من أجل انجاح عملية تأجيل الاقساط للمواطنين الراغبين في ذلك.

يشار الى أن العديد من البنوك بادرت إلى تأجيل سداد أقساط عملائها في شهر رمضان، بهدف التخفيف على المواطنين، وقد لاقت المبادرة إقبالاً كبيراً من المواطنين.