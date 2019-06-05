الرئيسية | محليات بلدية غرب إربد تحسم ملف قبر الدوار

وطنا اليوم-عمان:أعلن رئيس بلدية غرب اربد فائق بني عواد عن حسم ملف قبر "الدوار" الذي يربط شارع بين بلدتي ناطفة وهام عبر اتخاذ البلدية قرار بوضع حل نهائي يتضمن انشاء جزيرة على شكل مثلث اضافة لاخفاء معالم القبر والعمل على رفع طبقة كندرين لحماية القبر ، مؤكدا ان حركة المركبات ستستمر بشكل طبيعي بعد استكمال البلدية لهذه الامور .

وكشف بني عواد، عن قيام احد اعضاء المجلس البلدي باثارة موضوع القبر من اجل الضغط على البلدية لفتح طريق زراعي بنفس الموقع، مؤكدا ان البلدية لن تقوم بفتح هذا الطريق الزراعي بتاتا. واشار بني عواد الى ان الشارع من الجهة اليمين موقوف حاليا فقط بعد وضع اتربة من قبل اقرباء ذوي المتوفية المدفونة بالقبر بينما الجهات الاخرى نافذة وتستخدم من المركبات حيث ان الشارع لم ينفذ بالكامل لغاية الان ، وان البلدية ستجتمع مع اقرباء ذوي المتوفية المدفونة بالقبر للاتفاق على كل التفاصيل النهائية وبشكل يرضي الجميع .



وزاد ان البلدية مع حرمة الموتى ومراعاة مشاعر ذويهم وان مديرية اوقاف اربد قامت بالكشف على موقع القبر مثار الجدل من اجل اصدار فتوى شرعية حوله وان البلدية تنتظر الفتوى الشرعية من الافتاء العام بخصوص ذلك لا سيما ان البلدية ليس لديها اي صلاحية بحفر وازالة ونقل اي قبر وانما يتطلب الامر فتوى شرعية .

ونوه بني عواد الى وجود 24 قبرا قديما ومضى على وجودها ما بين 60 ـ 70 عاما وهي خارج المقابر الاسلامية في مختلف المناطق التابعة للبلدية حيث تتوزع هذه القبور في بلدات كفررحتا وبيت يافا وناطفة وتنتشر هذه القبور بالجزر الوسطية وباماكن مختلفة واحدها موجود تحت درج يستخدم من المارة مبينا ان 13 قبرا قديما موجودة ببلدة ناطفة و قامت الاوقاف بفترات سابقة باستملاك قطعة الارض الموجودة ضمنها وجرى تشييكها كليا.

يشار الى ان القبر اثار حالة جدل واسع نتيجة وجوده على شكل دوار في ظل وجود جثمان وتمر من جانبه المركبات والمشاة.

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