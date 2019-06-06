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العامة للغذاء : لن ننشر قوائم اسعار الادوية بسبب الضغط
وطنا اليوم-عمان:قالت المؤسسة العامة للغذاء الدواء، انها لن تعرض القوائم الجديدة لتخفيض أسعار الأدوية عبر موقعها الإلكتروني.
وقالت المؤسسة في تنويه لها : "انه بسبب الضغط على موقع المؤسسة حدث ارباك وتعطيل للأنظمة الألكترونية وعليه سيتم تزويد قوائم أسعار الأدوية لأصحاب العلاقة بطريقة مباشرة ولن يتم وضعها على الموقع".
وكانت قد أعلنت المؤسسة عن قائمة أولية "غير مكتملة" بأسماء الأدوية التي تم تخفيض أسعارها أمس الأحد.
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